İl il sahura ne zaman kalkılacak? İmsakiye takvimi 2019 açıklandı mı? İşte tüm illerin sahur ve iftar vakitleri...

Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala Müslüman vatandaşları büyük bir heyecan sardı. Oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, ‘Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? 2019 sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek. Mübarek Kadir gecesinin de bu kutsal ay içerisinde kutlanacak olması, herkesi daha da heyecanlandırmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında, illerindeki sahur ve iftar vakitlerini araştıran vatandaşlar, bu sene de istedikleri bilgilere www.star.com.tr’den takip edebilecek. İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevapları...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mayıs ayının gelmesi ile birlikte bu sorunun yanıtı için araştırmalar da hız kazandı. On bir ayın sultanını büyük heyecanla bekleyen kişiler iftar saatleri, imsak vakti gibi bilgilere bu başlık altından ulaşabilecek.

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2019 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi günün bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 04.09'a kadar, ilk iftar ise 20.12'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 03.58, iftar vakti: 19.54

İzmir'de sahur vakti: 04.28, iftar vakti: 20.14

Adana'da sahur vakti: 04.01, iftar vakti: 19.38

Antalya'da sahur vakti: 04.20, iftar vakti: 19.56.

İMSAKİYE 2019 YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye bilgilerini yayınladı.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi;

RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Yani 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

İMSAKİYE YAYINLANDI

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin imsakiyesi yayınlandı.

ORUCUN FAZİLETLERİ

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.)

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

ORUÇ NEDİR NASIL TUTULUR?

Oruç tutmak suretiyle Allah'ın emrini seve seve yerine getiren mü'minlerin bağışlanacağını, günahlarının affedileceğini müjdeleyen Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Bir kimse inanarak ve mükâfatını umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."

Oruç, bütün dinlerde (inanç sistemlerinde) meşru kılınmış önemli bir ibadettir. İslam, orucun diğer semavi olan ve olmayan dinlerdeki ibadet dışı boyutuna son vermiştir. İslam, orucun yalnız şekli ile yetinmeyip, onun manevi hakikatine de gereken önemi vermiştir. İslam'da oruçla birlikte yalnızca; yemek yemek, cinsi yakınlıkta bulunmak gibi eylemler yasaklanmakla kalmamış, bununla birlikte; orucun gayesini, ruhi ve ahlaki kaidelerini bozan her türlü davranış da yasaklanmıştır.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ ANLAMI NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)