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Yaşam

İletişim Başkanlığı'ndan, Sümela Manastırı'na özel internet sitesi

Trabzon'da, restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Sümela Manastırı'nın tanıtımı amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'sumela.gov.tr' adlı internet sitesi açıldı.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:40 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:40
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Türkiye’nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.

Sümela Manastırı, “Anadolu’nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor” mesajıyla ziyaretçilerini karşılamaya başladı. İletişim Başkanlığı da Sümela Manastırı’nın tanıtımı için “sumela.gov.tr” adlı internet sitesi açtı. Sümela Manastırı’nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detayların yer aldığı internet sitesinde bir de fotoğraf galerisi bulunuyor.

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