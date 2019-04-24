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İlginç olay! Taksici 'Para istemedi' dedi, sanık tahliye edildi

Bursa'da taksi şoförlüğü yapan Kayı Mehter Takımı Başkanı Mustafa Arı'nın başına, müşteri olarak bindiği araçta tabanca dayayan kişi tahliye edildi.

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Bursa’da geçtiğimiz şubat ayında taksi şoförlüğü yapan Kayı Mehter Takımı Başkanı Mustafa Arı’nın taksisine, bir müşteri bindi. Yolcu, boş bir araziye geldiklerinde “Buraya kadar” diyerek, tabancayı Arı’nın başına dayadı. Çıkan arbedede tabancayı 5 kez ateşleyen saldırgan kaçtı. Elinden yaralanan Mustafa Arı, hastaneye gitti. Saldırgan İsmail Al S. (17) ise tutuklandı. Hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail Al S.’nin yargılanmasına başlandı. “Taksiye verecek param olmadığı için silah çektim. Parasını çalmadım” diye savunma yapan tutuklu sanık, taksici de aynı yönde ifade verince tahliye edildi. Duruşma eylül ayına ertelendi. (Akşam)
 

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