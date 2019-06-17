İlhan Koman Akdeniz Heykeli kimdir, neden öldü? İlhan Koman (Akdeniz heykeli) eserleri nelerdir?
Türk heykeltıraş İlhan Koman arama motoru Google tarafından unutulmayarak doodle yapıldı. 33. Sene önce hayatını yitiren İlhan Koman’la ilgili, ‘İlhan Koman kimdir? İlhan Koman neden öldü? İlhan Koman eserleri nelerdir?’ sorularına yanıt aranıyor. 1947-50 arasında Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre'da çalışmalar yapan ünlü heykeltıraş İlhan Koman, 1958'e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç'e yerleşti ve ölümüne kadar orada yaşadı. 1954 Ankara Devlet Sergisi'nde ikincilik, 1955 Ankara Devlet Sergisi'nde birincilik ödüllerini aldı. İşte İlhan Koman biyografisi ile ilgili tüm merak ettiğiniz detaylar haberimizde…
‘İlhan Koman kimdir? İlhan Koman neden öldü? İlhan Koman eserleri nelerdir?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Usta sanatçıyı doodle yapan arama motoru Google kullanıcılarının dikkatini çekti. 1947-50 arasında Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre'da çalışmalar yapan ünlü heykeltıraş İlhan Koman, 1958'e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç'e yerleşti ve ölümüne kadar orada yaşadı. 1967'de Stokholm Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu'na öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bu dönemde yeni geometrik türevler ve yel değirmenleri gibi bilimsel buluşları tescillendi. Anıtkabir'in büyük rölyeflerinden doğu kanadını yaptı. 1954 Ankara Devlet Sergisi'nde ikincilik, 1955 Ankara Devlet Sergisi'nde birincilik ödüllerini aldı. İlhan Koman biyografisi ile ilgili tüm merak ettiğiniz detaylar haberimizde…
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