28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,6344
  • 253.2
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İlik beklerken bir iyiliğin ‘Öykü’sü oldu

Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulunan Ayhan Koçak’ın iliği, bir başka lösemi hastası çocuk ile yüzde yüz eşleşti. Naklin 1 Temmuz’da yapılması planlanıyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir’de yaşayan Öykü Arin Yazıcı’ya (4), bir yıl önce lösemi tanısı konuldu. Löseminin nadir görülen türü ile mücadele eden ve Antalya’daki bir hastanede yüzde yüz uyumlu ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin’in hikâyesinden etkilenen muhasebeci Ayhan Koçak (40), geçen aralık ayında donör olmaya karar verdi. Kök hücre bağışçısı olan Koçak’ın iliğinin, adı açıklanmayan bir lösemi hastası çocukla yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi.  

Öykü’nün hikâyesinden etkilenen Ayhan Koçak’ta 2 çocuk babası.

UMUT OLUN 

Koçak, “Geçen aralık ayında bağışta bulundum. Sonra bana haber geldi. Birisi ile yüzde yüz uyumlu olduğu söylendi. Bir çocuk olduğu belirtildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Sorun yok” dedi. İki çocuk babası olan Koçak, bir insana umut olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Haberi aldığım zaman ilk olarak eşim Pınar’la (39) paylaştım. O da beni kıskandığını söyledi. Gerçekten çok heyecanlandım. Her zaman bu dünyada birilerine yararlı olmak istedim. Şimdi bu gerçekleşti” diye konuştu. Eşleşme sağlandıktan sonra yakınları, arkadaşları ve sağlık görevlilerinin sürekli kendisine vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduğunu da ifade eden Ayhan Koçak, kesin kararlı olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Koçak, “İnsanların neden vazgeçtiklerini de anlamıyorum. Çok kolay bir süreç. Kan vererek bir insana umut olabiliyoruz. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak çok gurur verici bir şey. Çevrem de beni bu konuda destekledi” dedi. 

Suudi Arabistan´da ´´helal disko´´ açıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sanders görevinden ayrılıyor

Sanders görevinden ayrılıyor

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vuracak

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vuracak

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Copa America'da tanıdık yüzler

Copa America'da tanıdık yüzler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA