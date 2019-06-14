İlik beklerken bir iyiliğin ‘Öykü’sü oldu

İzmir’de yaşayan Öykü Arin Yazıcı’ya (4), bir yıl önce lösemi tanısı konuldu. Löseminin nadir görülen türü ile mücadele eden ve Antalya’daki bir hastanede yüzde yüz uyumlu ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin’in hikâyesinden etkilenen muhasebeci Ayhan Koçak (40), geçen aralık ayında donör olmaya karar verdi. Kök hücre bağışçısı olan Koçak’ın iliğinin, adı açıklanmayan bir lösemi hastası çocukla yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi.

Öykü’nün hikâyesinden etkilenen Ayhan Koçak’ta 2 çocuk babası.

UMUT OLUN

Koçak, “Geçen aralık ayında bağışta bulundum. Sonra bana haber geldi. Birisi ile yüzde yüz uyumlu olduğu söylendi. Bir çocuk olduğu belirtildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Sorun yok” dedi. İki çocuk babası olan Koçak, bir insana umut olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Haberi aldığım zaman ilk olarak eşim Pınar’la (39) paylaştım. O da beni kıskandığını söyledi. Gerçekten çok heyecanlandım. Her zaman bu dünyada birilerine yararlı olmak istedim. Şimdi bu gerçekleşti” diye konuştu. Eşleşme sağlandıktan sonra yakınları, arkadaşları ve sağlık görevlilerinin sürekli kendisine vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduğunu da ifade eden Ayhan Koçak, kesin kararlı olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Koçak, “İnsanların neden vazgeçtiklerini de anlamıyorum. Çok kolay bir süreç. Kan vererek bir insana umut olabiliyoruz. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak çok gurur verici bir şey. Çevrem de beni bu konuda destekledi” dedi.