İlk adım heyecanını 35 yıl sonra yaşadı

Kaval kemikleri ve parmak eksikliğiyle dünyaya gelmesi nedeniyle, ayaklarını yerde sürüyerek yürüyebilen ancak adım atamayan Buket Durmuş, çok zorluk çektiği ve mesafe kat edemediği için ameliyat olmaya karar verdi. Hayatının her döneminde azimli olan ve eğitim hayatında birçok başarıya imza atarak İngilizce öğretmenliği hayaline de kavuşan Durmuş, kararının ardından 3 ay önce ameliyat edildi. Durmuş, diz altının bir bölümünden kesilen bacaklarına protez takılmasıyla 35 yıl sonra adım atabilme hayaline kavuştu. Bir yandan yıllarca hayalini kurduğu ilk adım heyecanını yaşayan Durmuş, bir yandan da Mersin’deki fizik tedavisini tamamlayıp görev yaptığı Kayseri Develi İMKB Fen Lisesi’ndeki öğrencileriyle bir araya gelmeyi hedefliyor.

TARİFSİZ BİR HİS

Durmuş, rahatsızlığından dolayı hiçbir zaman hayata küsmediğini aktararak, “Protezler takıldığında bir şampiyon gibi yürüdüm. Ayağınızın yere basması gerçek anlamda çok güzel bir duygu ve emin olun ki bunun kıymetini bilmeyen insanlar var. Protezleri taktığımda herkes gözyaşına boğuldu ama ben gözyaşından çok, gülümseyerek dışarıya vurdum. Protezlerden sonra kimse beni durduramadı. Dışarıya kendimi nasıl attığımı hatırlamıyorum. Sokağın ortasında yürümüşüm, o kadar heyecanlıydım. Tarif edilemeyecek bir his. Bu mutluluk ve adrenalin çok güzeldi. O anı asla unutamayacağım” dedi. Durmuş, öğrencilerine kavuşma heyecanı yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti; “Öğrencilerimden her gün mesaj alıyorum. Hepsi beni bekliyor. Bir öğrencim ‘Siz bizim kahramanımızdınız, şu an Türkiye’nin kahramanı oldunuz, iyi bir insan olmayı sizden öğrendik’ diye mesaj atmıştı. Bu gurur bana yetti.”