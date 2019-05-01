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İlk iftar saat kaçta, ilk sahur ve iftar saatleri kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara il il 2019 Ramazan imsakiyesi…

Ramazan ayı yaklaşıyor. Milyonlarca vatandaş bu yıl ramazan ayında saat kaçta iftar açacağını merak ediyor. Ramazan ayı Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirdiği aydır. Bu yıl ise oruçların açılma vaktine çok az kaldı. 2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak. Haberin devamında, “ilk iftar saat kaçta olacak?” sorusunun yanıtını il il ramazan imsakiyesi üzerinden bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

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İlk iftar saat kaçta, ilk sahur ve iftar saatleri kaçta? Milyonlarca Müslüman Ramazan ayının gelmesi ile merak ettiği konuların başında İstanbul, İzmir, Ankara il il 2019 Ramazan imsakiyesi geliyor. Ramazan ayı Müslümanlar için bin bir ayın sultanı olarak karşılanır. Her yıl ramazan ayında müslüman vatandaşlar oruç ibadetlerini gerçekleştirir. Bu yılda ilk orucun kaçta açılacağı merak konusu oldu. Ramazan ayı bu yıl 6 Mayıs’ta başlayacak. İlk iftarın saat kaçta olacağı, hangi ilde saat kaçta iftar açılacağı haberimizin ayrıntılarında sizlerle… İşte ayrıntılar…

İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL: İstanbul'da sahur yapıldıktan sonra saat 04.09'da ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20:12'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

ANKARA: Ankara'da, sahur yapıldıktan sonra saat 03:58'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19.54'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

İZMİR: İzmir'de sahur yapıldıktan sonra saat 04:28'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20:14'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

BURSA: Bursa'da sahur yapıldıktan sonra saat 04.12'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20:10'da okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

ADANA: Adana'da sahur yapıldıktan sonra saat 04.01'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19:38'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

 

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