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İlk Kurşun filmi konusu ne? İlk Kurşun filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan İlk Kurşun filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. İlk Kurşun filmi konusu ne? İlk Kurşun filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2017 yılında vizyona giren İlk Kurşun filmin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Macera ve Bilimkurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony , William DeMeo yer alıyor. İlk Kurşun filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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İlk Kurşun filmi konusu ne? İlk Kurşun filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan İlk Kurşun filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştirliyor. 2017 yılında vizyona giren İlk Kurşun filmin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Bruce Willis'in başrolü Hayden Christensen ile paylaştığı film bir banka soygunu sonrası rehin alınan oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir babanın hikayesini anlatıyor. İlk Kurşun filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 
 
 
İLK KURŞUN FİLMİ KONUSU NE? 
Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.
 
İLK KURŞUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
İlk Kurşun filminin oyuncu kadrosunda; Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony  ve  William DeMeo yer alıyor. 
 

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