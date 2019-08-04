İlk tövbenin kabul edildiği tepe: Cebel-i Rahme 

Mekke’de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife’de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor. Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat’ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Sıcak havaya rağmen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepeye merdivenlerle birkaç dakikada ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor. Öte yandan Arafat ve Müzdelife’de vakfe için hacı adaylarının gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanlarda hazırlıklar sürüyor. Arafat sınırlarında hacı adaylarının konaklayacağı çadırları kuran ekipler temizlik çalışması yapıyor, eksikleri tamamlıyor.