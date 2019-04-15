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İmamlara izcilik eğitimi

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden seçilen 25’i kadın 130 imam, hatip, müezzin, Kur’an kursu hocası Türkiye İzcilik Federasyonu Ümraniye Hekimbaşı Eğitim Kampında bir haftalık eğitime katıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, 130 imam, müezzin ve Kur’an kursu hocası, “İzci Liderlik Takım Eğitimi” aldı. 6 Nisan’da kampa giriş yapan İzci lideri adayları oymak ve oba sistemleri kurularak çadırlarda yaşadı. Uzman hocalardan eğitim alan diyanet görevlileri, kamp sonunda sınava tabi tutuldu.

ÇOCUKLARA ANLATILACAK

Genç izcilere örnek önder olarak hayatlarına devam edecek din görevlilerini İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ziyaret etti. “Diyanet İşler Başkanlığımızın perspektifi insan merkezli din hizmetidir” diyen Yılmaz, “İinsanın olduğu her yerde olmak’ anlayışıyla hareket ederek imamlarımızın, müezzinlerimizin ve Kur’an kursu hocalarımızın izcilik eğitiminden geçmelerini arzu ettik. Bunlar aldıkları eğitimden sonra kendi çevrelerindeki gençlerle daha yakından ilgilenecekler. İmam, müezzin ve kurs hocalarımız aldıkları eğitimleri çocuklara taşıyacaklar. Gençlere, irade eğitim konusunda yardımcı olacaklar” dedi. 

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