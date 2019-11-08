İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı
Bir kedinin ebeveynleri yanında yokken medivenden düşmek üzere olan bebeği kurtardığı ana ait görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.
- star.com.tr
Birkaç gün önce bir web sitesine yüklenen görüntülerde, ebeveynlerinin yalnız bıraktığı ve bir odada emekleyerek gezinen bir bebek görülüyor. Evin kedisi ise oturduğu koltuktan bebeği dikkatle izliyor.
Bir süre sonra bebek, merdiven başındaki açık kapıya yönelince inanılmaz bir şey yaşanıyor.
Koltukta oturan kedi yerinden fırlayarak bebeği geri çektikten sonra, önüne geçerek merdivenden uzak durmasını sağlıyor.
Kahraman kedinin bebeği kurtartırdığı görüntüler, sosyal medya yoğun ilgi görüyor.
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