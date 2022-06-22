İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2022 Çarşamba / 23 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3614
  • EURO
    18,25
  • ALTIN
    1018.05
  • BIST100
    2564.42
Yaşam

İnanılmaz olay! Palamut drone düşürdü

Olta yardımı olmadan sadece drone ile palamut tutmaya çalışan sportif balıkçılar, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Avlamaya çalıştıkları palamut dronu suyun altına çekerek düşmesine neden oldu.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Teknoloji gelişip ilerledikçe geleneksel yöntemlerde değişmeye devam ediyor, balık tutmak için olta kullanmak yerine drone kullanımı ilginç manzaraların oluşmasına neden oluyor. Antalya'da iş adamı sportif balıkçı Suat Yiğit ve drone pilotu Serhat Çığgın dron ile balık tutmaya karar verdi. İki arkadaş oltayı drone bağlamak yerine sadece misinayı dronun altına bağlayarak balık tutmaya çalıştı. İki arkadaş, 4 gün boyunca su yüzeyinde gözüken balıkları avlanmak için tekne ile gezdi. En sonunda gördükleri balığı dron ile sırtı çekerek (Trolling) yapma yöntemi ile tutmaya çalıştı. Ancak palamut dronu suyun altına çekmeye başladı. Bir süre batarya gerekli gücü üretemediği için irtifa kaybı yaşayan dron havada durduğu sırada iki arkadaş, tekne ile yanlarına gitmeye çalıştı. Ancak bu sefer palamut dronu aşağı doğru çekti ve denize gömülmesine neden oldu. O anlar ise aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.