İnanılmaz olay! Palamut drone düşürdü

Teknoloji gelişip ilerledikçe geleneksel yöntemlerde değişmeye devam ediyor, balık tutmak için olta kullanmak yerine drone kullanımı ilginç manzaraların oluşmasına neden oluyor. Antalya'da iş adamı sportif balıkçı Suat Yiğit ve drone pilotu Serhat Çığgın dron ile balık tutmaya karar verdi. İki arkadaş oltayı drone bağlamak yerine sadece misinayı dronun altına bağlayarak balık tutmaya çalıştı. İki arkadaş, 4 gün boyunca su yüzeyinde gözüken balıkları avlanmak için tekne ile gezdi. En sonunda gördükleri balığı dron ile sırtı çekerek (Trolling) yapma yöntemi ile tutmaya çalıştı. Ancak palamut dronu suyun altına çekmeye başladı. Bir süre batarya gerekli gücü üretemediği için irtifa kaybı yaşayan dron havada durduğu sırada iki arkadaş, tekne ile yanlarına gitmeye çalıştı. Ancak bu sefer palamut dronu aşağı doğru çekti ve denize gömülmesine neden oldu. O anlar ise aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.