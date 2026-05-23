İnceleme başlatıldı! Hastanede doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Devlet Hastanesinin zemin katında bulunan kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle hastanenin bazı pencerelerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Patlama sırasında kazan dairesinde görevli olan ve yaralanan 3 hastane personeli, ilk müdahalelerinin ardından aynı hastanenin acil servis ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu, diğer iki personelin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın hemen ardından tedbir amacıyla hastanenin kazan dairesine giden doğal gaz ve elektrik akışı kesildi. Görevli ekiplerin hızlı müdahalesiyle alanda gerekli güvenlik önlemleri alınarak duman tahliyesi gerçekleştirildi. Hastanedeki sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiği bildirildi.

"GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI"

Olayın ardından ilçe idarecileri ve emniyet yetkilileri hastaneye gelerek incelemelerde bulundu, hastane yönetiminden yaralıların durumu ve binadaki hasar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla uzman teknik ekiplerce geniş çaplı teknik ve idari inceleme başlatıldığını bildirdi.