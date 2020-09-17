İnebolu'da 2 ayrı noktada yangın

İHA 17 Eylül 2020 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 18:17

Edinilen bilgiye göre İnebolu ilçesinde bağlı Beyler Köyü’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnebolu Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonrasında tamamen söndürülen yangında ormanlık zarar gördü. Ormanlık alanın ardından yaklaşık 1 saat sonra ise Uğrak Köyü Musrat Mahallesi’nden bir evin bahçe kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.