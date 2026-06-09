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Yaşam

İnebolu'da zamanla yarış! Freni boşalan kamyon yan yattı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalması neticesinde devrilen kamyonun sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Sürücü ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 09:50 - Güncelleme:
İnebolu'da zamanla yarış! Freni boşalan kamyon yan yattı
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Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ö. idaresindeki 34 NYE 670 plakalı kamyon, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sürücü sıkıştığı kabinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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