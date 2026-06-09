İnebolu'da zamanla yarış! Freni boşalan kamyon yan yattı

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ö. idaresindeki 34 NYE 670 plakalı kamyon, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sürücü sıkıştığı kabinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.