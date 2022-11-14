İneğin boynuz darbeleriyle öldüğü iddia ediliyordu! Oğlu cinayeti itiraf etti

Olay, ilçeye bağlı Bahtiyar köyünde 3 Kasım günü sabaha karşı meydana geldi. Köyde gündelik işlere giderek geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Gürsel Akkuş, sabah hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda ailesi tarafından kanlar içinde yatarken bulundu. Ailesinin haber vermesiyle gelen komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekibi, Gürsel Akkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gürsel Akkuş'un ahırdaki ineğin boynuz darbeleriyle öldüğü iddia edilirken, jandarma olay yerinde ateşli silah izlerine rastlayınca soruşturmasını cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

DOMUZ KURŞUNUYLA VURULMUŞ

Gürsel Akkuş'un yapılan otopsisinde de başında barut izine rastlandı. İnceleme sonucunda Gürsel Akkuş'un başına domuz kurşunu diye tabir edilen tek kurşun isabet ettiği anlaşıldı. Olaydan 5 gün sonra Gürsel Akkuş'un öldürüldüğünü belirleyen jandarma, ailesi ve komşuları başta olmak üzere çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Gürsel Akkuş'un eşi Nafiye Akkuş, jandarmadaki sorgusunda oğlu Sedat Akkuş'un olaydan sonra aile içinde yaptıkları konuşmalarda cinayeti işlediğini kendisine söylediğini belirtti. Dudu Akkuş da kayınvalidesinin ifadesini doğrulayınca jandarma Sedat Akkuş'u çapraz sorguya aldı.

OĞLU İTİRAF ETTİ

Sedat Akkuş, jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Sedat Akkuş, babasının başına tek kırma av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Sedat Akkuş ifadesinin ardından geçen hafta salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yalvaç T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

EVE GEÇ GELDİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Diğer yandan Sedat Akkuş'un eşi ve 3 çocuğu ile babası Gürsel Akkuş ve annesiyle birlikte aynı evde oturduğu, Sedat Akkuş'un eve sürekli geç gelmesi nedeniyle baba- oğul arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Olay günü de eve geç gelen Sedat Akkuş'un babasıyla tartıştığı, ardından da cinayeti işlediği tespit edildi.