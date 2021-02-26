İnegöl'de fabrika yangını

DHA 26 Şubat 2021 Cuma 19:09 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 19:09

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesi, OSB 4'üncü Cadde'de bulunan bir tekstil fabrikasında saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 1 işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.