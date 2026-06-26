İnşaat anlaşmazlığında müteahhit dehşeti: Mülk sahibini sırtından bıçakladılar

Korkunç olay, 25 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi A.K. (59) ile bina yapımı nedeniyle daha önceden aralarında hukuki süreç bulunan müteahhitler Ü.T. (30) ve F.T. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. sırtından bıçakla yaralandı, ayrıca başına tabancayla vurulduğu iddia edildi.

Yaralı A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.T. ile F.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.