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Yaşam

İnşaat işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girişi izleyenleri duygulandırdı

Hatay'da bir inşaat işçisinin çamur olan ayakkabısını çıkararak markete girdiği anlar sosyal medyada izleyenleri etkiledi.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
İnşaat işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girişi izleyenleri duygulandırdı
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Hatay'da bir işçinin zemini kirletmemek için ayakkabısını çıkararak markete girdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Market sahibi Ahmet Pembe, ısrarlarına rağmen ayakkabısını çıkardığını belirterek, "Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim" dedi.

Kahmaranmaraş depreminin en çok etkilediği illerden Hatay'da kentin inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde kentte devam eden inşaat alanlarında çamur vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen inşaat işçisi, çamur olan ayakkabısını çıkararak markete girdi. Zemini kirletmemek için yaptığıyla takdir toplayan inşaat işçişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi odağı olurken, inşaat işçisi davranışı ile takdir topladı.

"KENDİSİNE ÇIKARTMAMASINI SÖYLEDİM, ISRARCI OLDUM, ÇIKARTTI"

28 yaşındaki işletme sahibi Ahmet Pembe, ayakkabısını çıkarmaması konusunda ısrar ettiğini fakat inşaat işçisinin ayakkabısını çıkararak markete girdiğini belirterek, "Normalde vatandaşı tanımıyorum, ilk defa gördüğümüz vatandaş. Değerli bir ağabeyimiz tabii ondan sonra tanıştık videodan sonra iznini aldım, onun izniyle paylaştık videoyu. Yani çıkartma dedim, dışarda biri diyecek ki bak Ahmet ayakkabısız içeri adam alıyor. Öyle bir tepki görmemek için çıkartmamasını istedim. O gün de bayağı bir yağmurluydu, Allah'ın bereketi güzeldi. Yani kendi girmese bile başkası girip kirletecekti yerleri. O gün de temizlik yapmamıştım, ona rağmen yerlerim tertemizdi. Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum, çıkarttı. Ondan sonra arkadaşları girmek istedi, arkadaşları da girdirmedi içeriye. Dedim 'Millet bize tepki gösterecek. Bak müşteri hiç içeri almıyor' gibisinden öyle bir şey oldu. Komik bir anımız da oldu güzel. Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim. Halkımız, emekçimiz gerçekten deprem bölgesindeyiz, özellikle doğudan gelen işçi kesim arkadaşlarımız gerçekten çok duyarlı, vefalı. İnsanlık ölmedi ya devam ediyor. Belki başkası olsa bana ne der girer, sonuçta benim zaten görevim o dükkanı temizlemek" ifadelerini kullandı.

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