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Yaşam

İnşaattan düşen işçi yaralandı

Balıkesir'de çalıştığı inşaatın 3'üncü katından dengesinin kaybederek düşen işçi yaralandı.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 18:30 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:30
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki inşaatın 3'üncü katından dengesini kaybederek düşen işçi Fatih Yeniçeri yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Burhaniye ilçesi Hacıahmet Mahallesi Borazan Sokak’taki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında kalıp çalışması yapan işçi Fatih Yeniçeri, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yeniçeri, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatih Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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