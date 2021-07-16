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Yaşam

''İnsan yüzlü örümcek'' şaşırttı

Erzurum'da, Latince adı 'thomisus onustus' olan 'köşeli yengeç örümceği' görüntülendi.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 15:21 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:21
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Oltu ilçesinde yaşayan Ahmet Arslan, otomobiline bindiği sırada içeride, halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak da bilinen hayvanı gördü.

Örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Arslan, daha sonra internetten yaptığı araştırmada hayvanın "köşeli yengeç örümceği" olduğunu öğrendi.

Ahmet Arslan, AA muhabirine, ilk kez karşılaştığı farklı türdeki örümceği aracında görünce şaşırdığını söyledi.

Üzerinde insan yüzüne benzer şekli görünce cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığını anlatan Arslan, "Kameraya çektikten sonra zarar vermeden doğal ortamına bıraktım." dedi.

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