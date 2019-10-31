Popüler sosyal medya platformu olan Instagram’ın kullanıcıları zaman zaman hesaplarını dondurmak silmek istiyorlar. Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram silme işlemi nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. istiyor. Instagram dondurma işlemini ilk kez yapacak olan kullanıcılar, ‘yardım merkezi’ sayfasından bilgi edinebiliyor. 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. nstagram dondurma ve silme işlemi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemi sadece internet tarayıcısı üzerinden yapılabildiği için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. Mobil cihazlar üzerinden Instagram hesabı dondurma işlemi yapmak şuan için mümkün değildir.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ ADIMLARI:

Bilgisayarın internet tarayıcısı üzerinden Instagram hesabına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır,

Açılan sayfa üzerinden Profil Düzenle seçeneğine tıklanır,

Profil düzenlemem sayfasının en altında yer alan Hesabı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklanır,

Hesabı Neden Kapatıyorsun? Sorusu yanıtlandıktan sonra, Instagram hesap şifrenizi yeniden girerek hesap dondurma işlemi tamamlanır.

Tüm bu adımları takip ederek Instagram hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Bu işlemler hesabınızı tamamen silmez sadece hesap geçici bir süreyle kapatılır. Bu nedenle hesabınızı yeniden aktifleştirmek istediğinizde mevcut takipçileriniz ve paylaşımlarınız aynen kalarak Instagram kullanmaya devam edebilirsiniz. Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için dondurma işlemine benzer farklı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız, bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Silinen hesapları yeniden etkinleştirmemiz mümkün değildir.Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

1. Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

2. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

3. Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.