'İnternette ‘like’ sevdası sigarayı özendiriyor'

Antalya’da bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Sigara Bırakma Kongresi’ne katılan psikiyatri uzmanı Dilbaz, “Bizim için en önemlisi çocuklarımızı sigaradan koruma. Koruyamıyorsak onları, sigara bağımlılığını bıraktırmak için etkin mücadele yapmamız gerekiyor. Sigara merak, sosyal baskı ve genetik etkenler nedeniyle içiliyor. Sigaraya ulaşımın kolay olmaması gerekiyor. Pahalı olmalı ve sigara şirketlerinin karı az olmalı. Dünyada neredeyse en ucuz sigara halen bizim ülkemizde” dedi.

TAKLİT EDİLİYOR

Dilbaz, dizi ve filmlerde sigaranın özendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Çocuklar örnek aldıkları karakterlerin sigara içtiğini görünce özeniyor. İnternette de youtuber’lık diye bir meslek çıktı. Her türlü zararlı alışkanlığı gençlerin önüne getirebiliyor. İnternette çekilen videolarda ne kadar ilginç, uç bir şey yaparsanız o kadar ‘like’ yani beğeni alıyorsunuz. Bu kişiler, elinde sigarayla videolar çekiyor. Öyle olunca da gençler taklit ediyor. ‘Beğeni sevdası’ sigarayla mücadeleye zarar veriyor. İnternette ünlü olmak için sigara dahil her türlü kötü alışkanlıkları kullanarak videolar çekiyorlar. Özellikle çocuklar ve ergenler her şeyi taklit eder” diye konuştu.