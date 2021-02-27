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Yaşam

İntihar girişimini polis engelledi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M.E., inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği H.M.E., tedavisi için hastaneye götürüldü.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 00:20 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:20
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Darıca Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir inşaatın çatı katına çıkan kişiyi görenler, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi önlem alarak, inşaatın önüne hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise çatıya çıkarak H.M.E.'yi ikna etmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olan ve bunalıma girdiği belirtilen H.M.E., polislerin ikna etmesiyle bulunduğu yerden indi. H.M.E. tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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