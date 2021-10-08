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Yaşam

İntihara kalkışan kişiyi 5 yaşındaki kızı ikna etti!

Amasya'da Tayfun Ş. (39), Yeşilırmak Nehri'ne atlayarak intihara kalkıştı. Uzun süre ikna edilemeyen kişi, olay yerine gelen kızı Ş.Ş.'nin (5), 'Hadi baba ne olur çık' demesi üzerine nehirden çıktı.

DHA8 Ekim 2021 Cuma 19:30 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 19:30
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Olay, öğle saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki Kunç Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan Tayfun Ş., Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Köprüden nehre atlayan Tayfun Ş., Yeşilırmak'ın debisinin düşük olmasından dolayı boğulma tehlikesi geçirmedi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Nehirden çıkmayan Tayfun Ş., ailesinin gelmesini istedi. Ekiplerin bildirmesi üzerine nehir kenarına Tayfun Ş.'nin ailesi geldi. Uzun süre ikna edilemeyen Tayfun Ş., kızı Ş.Ş.'nin, "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı. Önce hastaneye götürülen Tayfun Ş., daha sonra gözaltına alındı.

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