  • İntihardan vazgeçirdi canından oldu! Psikolog cinayetinde yeni gelişme
Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fuat Yıldırım hakkında savcı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan Tanık Ş.B., olaydan önceki akşam maktulle sanığın görüntülü konuştuğunu ifade ederek, 'Ekranda kafasına silah dayamış bir adam vardı. Nurselen 'yapma' diyerek koştu, ben de peşinden gittim. Sanığın evine gittik. Sanığın yanında alkol şişesi vardı. Bir süre sonra sesini yükseltti ve bizi evden çıkardı' dedi.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 10:11
Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fuat Yıldırım, maktul Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitini ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık Fuat Yıldırım savunma yaptı.

Maktul ile 2018 yılında tanıştıklarını, 2022'de ilişkilerinin başladığını sonrasında bir süre birlikte yaşadıklarını ve karı-koca ilişkisi yaşadıklarını iddia eden sanık Yıldırım, evlilik teklif ettiğini ve maktulün kabul etiğini öne sürdü.

Olaydan bir gün önce intihar etmeyi düşündüğünü iddia eden Yıldırım, "Nurselen'in gelgitlerinden çok yorulmuştum. 'Senin için ölen biri var, bunu iyi sakla' diye video gönderdim. Beni görüntülü aradı, sakin olmamı söyledi. Bu sırada havaya ateş ettim. Beni istemediğini söyleyince evden gönderdim. Sabah konuşmak için iş yerine gittim. Silahı kendi başıma dayadım 'burada mı yapacaksın' deyince 'eve gidelim' dedim, kabul etmeyince pasaja gittik. Kapıyı örttüm ama kilitlemedim. Tartışma sırasında küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi.

Yıldırım, yaşanan olayın ardından "Kimse ambulansı aramasın" dediğini ancak daha sonra kendisinin aradığını iddia etti.

Maktul Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, sanığın ifadelerinin doğru olmadığını, kızının sanıktan ayrılmak istediğini ancak sanığın peşini bırakmadığını söyledi.

Tunç, "Sanığın arkadaşları beni arayıp 'Kızını bu adamdan kurtar, vurabilir' dedi. Kızım yaklaşık 1,5 yıldır görüşmek istemiyordu. Sanık sürekli rahatsız ediyordu. Tehdit ederek düğüne götürdüğü oldu" dedi.

Tanık Ş.B., olaydan önceki akşam maktulle sanığın görüntülü konuştuğunu ifade ederek, "Ekranda kafasına silah dayamış bir adam vardı. Nurselen 'yapma' diyerek koştu, ben de peşinden gittim. Sanığın evine gittik. Sanığın yanında alkol şişesi vardı. Bir süre sonra sesini yükseltti ve bizi evden çıkardı" dedi.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine hükmetti.

Sonraki duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

  • Ankara Psikolog Cinayeti
  • Fuat Yıldırım Mahkemesi
  • Hedef Gözetmeme Savunması

