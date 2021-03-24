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Yaşam

İntikam için 12 yaşındaki çocuğu acımadan öldürdü!

İstanbul'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmayı polise ihbar eden 12 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı. Zanlının üzerinde ve saklandığı yerde yapılan aramada, 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 12:48 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:48
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Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde 01 Şubat 2020'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmayı polise ihbar eden 12 yaşındaki S.T'yi silahla öldüren M.T'nin Malatya'da akrabalarının yanında saklandığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, M.T'yi Pütürge ilçesi Örencik Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Zanlının üzerinde ve saklandığı yerde yapılan aramada, 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

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