Fotoğrafları Facebook’a yükleyince öldürüldü

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İntikam için kız arkadaşı ile fotoğraflarını Facebook’a yükleyince öldürüldü

Aynı aşiretten iki genç âşık oldu. Ailenin istemediği genç, intikam için kız arkadaşı ile fotoğraflarını Facebook’a yükleyince öldürüldü.

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Erzurum Karaçoban'da yaşayan Şahin Erhan (23), aynı aşiretten akrabası olan Filiz Erhan'a âşık oldu. Genç kız da karşılık verince iki sevgili evlenmek istedi. Ancak Filiz Erhan'ın ailesi, bu evliliğe karşı çıktı. Genç kızın ağabeyleri de Şahin Erhan'ı, "Kardeşimizden uzak dur" diye uyardı. Reddedilmeyi gururuna yediremeyen Şahin Erhan intikam almak için, kız arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştı. Bunun üzerine genç kızın ailesi, Şahin Erhan'ı bir daha uyardı. Ancak genç adam bu kez kızın yaşadığı eve iki kere taciz ateşinde bulundu. İki yıl önceki olayların ardından Filiz Erhan, Şahin Erhan ile ilişkisini bitirdi. Genç adam da ortadan kayboldu. Ancak bir süre önce ilçeye döndü. Genç kızın ağabeyleri döndüğünü öğrendikleri Şahin Erhan'ı aramaya başladı. Önceki akşam da sokakta gördükleri gencin peşine düştüler. Yüzleri maskeli olan genç kızın ağabeyleri, kendilerini fark edip kaçmaya başlayan Şahin Erhan'a, sokakta pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılan genç, olay yerinde öldü.
 
(Sabah)

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