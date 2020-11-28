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Yaşam

Irak Başbakanı Kazımi silah ruhsatlarını iptal etti

Irak Başbakanı Kazımi, Zikar'da silah ruhsatlarının iptal edilmesi kararı verdi.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 00:15 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 00:15
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 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Zikar’da göstericilere saldırılması üzerine çıkan gerginlikten dolayı kentteki silah ruhsatlarının iptal edilmesi talimatı verdi.

Başbakan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, Zikar’da yaşananlar üzerine kentte tüm silah taşıma ruhsatlarının iptal edilmesi ile yaşananlarla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

“Ülkedeki durumu gerginleştirmek kimsenin çıkarına hizmet etmez. Yasa ve adaletten başka alternatifimiz yok.” diyen Kazımi, kaosa karşı erken seçim sandığını (Haziran 2021) işaret etti.

Zikar’da Sadr yanlısı kişilerle göstericiler arasında yaşanan silahlı ve sopalı çatışmada 3 protestocu hayatını kaybetmiş ve aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 70 kişi yaralanmıştı.

Kentteki gerginlik devam ediyor.

Sadr yanlısı grup, kentte bulunan gösteri alanını basarak protestoculara saldırmış ve çadırları yakmıştı.

Olay üzerine şehrin Polis Dairesi Müdürü görevinden alınmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr’ın çağrısı üzerine, yüzlerce taraftarı Bağdat’ta olduğu gibi Zikar’ın merkezinde de önce cuma namazı kılmış arından liderlerinin seçime katılma çağrısına destek gösterisi düzenlemişti

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