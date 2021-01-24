İran'dan katırla eroin ticareti

DHA 24 Ocak 2021 Pazar 00:13 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 00:13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 katır sırtında İran’dan getirildiği belirlenen 99 kilo eroin, 60 litre asit anhidrit ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İran’dan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine, 12 katır ve 7 kaçakçı takibinde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Dün Yüksekova’nın Güldalı köyünde yapılan aramalarda, şüphelilerin malzeme sakladıkları bölgede, 197 ayrı paket içerisinde preslenmiş 99 kilo eroin, eroin yapımında kullanılan 60 litre asit anhidrit maddesi ile 2 bin paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.