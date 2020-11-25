İrem Ayyüce Çınar hayatını kaybetti

IHA 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:05

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ı örnek aldı.

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana’da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde kansere yenik düşen Ayyüce Çınar'ın (23) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çınar'ın cansız bedeni, son yolculuğuna uğurlanmak üzere gözyaşlarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kargıpınarı Çarkçı Mezarlığı'na getirildi. Tabutuna gelinlik duvağı örtülen genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'HAYAT DOLUYDU'

Ayyüce Çınar’ın babası Ramazan Çınar, kızının hayat dolu biri olduğuna vurgu yaparak, "Yaşamayı seviyordu. Hastalığı yenip yeniden hayata sarılmayı çok istiyordu. Çevresine her zaman neşe veren Ayyücemiz'i kaybettik” dedi.