14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8275
  • 6,5545
  • 239.188
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'İrşada dönüşmeyen ilim amacına ulaşamaz'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din eğitimi ve hizmetleri kapsamında yaptıkları çalışmalarla hafızlık müessesesinin gelişmesine gayret ettiklerini belirterek “İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya’da önemli açıklamalarda bulundu. İlk önce Alanya İlçe Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış 28 kız ve erkek öğrenciler için düzenlediği hafızlık icazet merasimine katılan Prof. Dr. Erbaş, Peygamberimizin “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” hadis-i şerifini hatırlatarak, “Allah’a ne kadar hamd etsek azdır ki, onun kelamının hafızlarının merasiminde bizleri buluşturdu. Şimdi en hayırlı insanlarla, yani Kur’an’ı öğrenen, hıfz eden ve bu hafızlarımızı yetiştiren, öğretenlerle beraberiz” dedi. 

HER GÜN EĞİTİM

 Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü her yaş grubuna Kur’an eğitimi verildiğine işaret ederek, “Özellikle 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara din-i mübin-i İslam’ı öğretiniz’ buyuruyor. Çocuklarımızın karakter yapısı oluşurken anne-babaları, hocaları, öğretmenleri, büyükleri olarak bizim olumlu yönde etkimizin, rolümüzün olması lazım” şeklinde konuştu.

2 BİNE YAKLAŞTI

Ardından Yeşil Cami Mezunları Geleneksel Buluşması’na katılan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızlık müessesesinin gelişmesi, ilerlemesi için gayret ettiklerini söyledi. Hafızlık yapılan Kur’an kurslarının sayısının 2 bine yaklaştığını söyleyen Erbaş, irşad faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak “Vahyin geliş sürecini hatırlayınız. İlk ayetler kitaptan, kalemden, okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten bahsediyor. Hemen ardından ikinci vahiyde ‘Ey örtüye bürünen kalk, uyar.’ Allah Resulü Efendimiz kalktı ve insanları uyarmaya başladı. İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz” diye konuştu. 

Türkiye Diyanet Vakfı 14 ülkede 24 okul açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din eğitimi, din hizmeti alanında yapmış oldukları çalışmalara değinen Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 14 ülkede açtığı 24 okul var. Türkiye’de, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) çerçevesinde 6 fakültede 600 civarında öğrencimiz var. UİP çerçevesinde eğitim alanların sayısı, mezunlarla birlikte binin üzerinde. Bizim için gerçekten çok önemli bir proje. Diyanet Vakfı böyle önemli projelere imza atıyor elhamdülillah” şeklinde konuştu.

Bakan Akar´dan Atina´ya mesaj: Anlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altun'dan Hakkari şehitleri ile ilgili mesaj

Altun'dan Hakkari şehitleri ile ilgili mesaj

3 metre derinlikte bulundu... Tarihi bir yapıya ait

3 metre derinlikte bulundu... Tarihi bir yapıya ait

Komedyen Zelenskiy sandıktan zaferle çıktı

Komedyen Zelenskiy sandıktan zaferle çıktı

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Sri Lanka Başbakanı'ndan 'istihbarat' itirafı

Sri Lanka Başbakanı'ndan 'istihbarat' itirafı

Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Trump'ın Sri Lanka tweet'i infial yarattı

Trump'ın Sri Lanka tweet'i infial yarattı

Yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddediyor

Yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddediyor
 

POPÜLER HABERLER

Olay yerinden ilk görüntüler! 3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı

Olay yerinden ilk görüntüler! 3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı

Toplu arı ölümleri...

Toplu arı ölümleri...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA