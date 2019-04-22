'İrşada dönüşmeyen ilim amacına ulaşamaz'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya’da önemli açıklamalarda bulundu. İlk önce Alanya İlçe Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış 28 kız ve erkek öğrenciler için düzenlediği hafızlık icazet merasimine katılan Prof. Dr. Erbaş, Peygamberimizin “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” hadis-i şerifini hatırlatarak, “Allah’a ne kadar hamd etsek azdır ki, onun kelamının hafızlarının merasiminde bizleri buluşturdu. Şimdi en hayırlı insanlarla, yani Kur’an’ı öğrenen, hıfz eden ve bu hafızlarımızı yetiştiren, öğretenlerle beraberiz” dedi.

HER GÜN EĞİTİM

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü her yaş grubuna Kur’an eğitimi verildiğine işaret ederek, “Özellikle 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara din-i mübin-i İslam’ı öğretiniz’ buyuruyor. Çocuklarımızın karakter yapısı oluşurken anne-babaları, hocaları, öğretmenleri, büyükleri olarak bizim olumlu yönde etkimizin, rolümüzün olması lazım” şeklinde konuştu.

2 BİNE YAKLAŞTI

Ardından Yeşil Cami Mezunları Geleneksel Buluşması’na katılan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızlık müessesesinin gelişmesi, ilerlemesi için gayret ettiklerini söyledi. Hafızlık yapılan Kur’an kurslarının sayısının 2 bine yaklaştığını söyleyen Erbaş, irşad faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak “Vahyin geliş sürecini hatırlayınız. İlk ayetler kitaptan, kalemden, okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten bahsediyor. Hemen ardından ikinci vahiyde ‘Ey örtüye bürünen kalk, uyar.’ Allah Resulü Efendimiz kalktı ve insanları uyarmaya başladı. İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı 14 ülkede 24 okul açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din eğitimi, din hizmeti alanında yapmış oldukları çalışmalara değinen Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 14 ülkede açtığı 24 okul var. Türkiye’de, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) çerçevesinde 6 fakültede 600 civarında öğrencimiz var. UİP çerçevesinde eğitim alanların sayısı, mezunlarla birlikte binin üzerinde. Bizim için gerçekten çok önemli bir proje. Diyanet Vakfı böyle önemli projelere imza atıyor elhamdülillah” şeklinde konuştu.