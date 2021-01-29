İş arkadaşlarına bıçakla saldırdı

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 17:19 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 17:19

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak'ta bulunan bir dönercide meydana geldi. Dönercideki çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çalışan, diğer çalışanlara bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, iki kişide darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.