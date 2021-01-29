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Yaşam

İş arkadaşlarına bıçakla saldırdı

İstanbul Mecidiyeköy'de bir dönercideki personeller arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi elindeki bıçakla diğer çalışanlara saldırdı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken iki kişi de darp sonucu yaralandı.

DHA29 Ocak 2021 Cuma 17:19 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 17:19
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Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak'ta bulunan bir dönercide meydana geldi. Dönercideki çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çalışan, diğer çalışanlara bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, iki kişide darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

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