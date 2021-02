İş kazasında bacağını kaybeden eşinin tutunacak dalı oldu

AA 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:09

Bodrum ilçesinde oturan 42 yaşındaki Sezen ile 48 yaşındaki Aydın Körpe, 12 yıl önce hayatını birleştirdi.

Çiftin mutluluklarına, Aydın Körpe'nin üç yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu sağ bacağını kaybetmesiyle gölge düştü. Diğer bacağında da 16 platin bulunan Körpe, aylarca yatağa bağımlı yaşadı.

Sezen Körpe ise o günden sonra hayatını adeta eşine adadı.

Bir dönem yeme, içme, giyinme gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladığı eşinin protez bacakla da olsa ayağa kalkmasının mutluluğunu yaşayan Körpe, hayat arkadaşının elini hiç bırakmıyor.

- "EŞİMİN DESTEĞİYLE YAŞAMA TUTUNDUM"

Aydın Körpe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından 19 ameliyat geçirdiğini, çok uzun süre yatağa mahkum kaldığını söyledi.

Bu süreçte dört kez "yaşamla ölüm arasında gidip geldiğini" anlatan Körpe, çok zorlu günlerinin geçtiğini dile getirdi.

Hastanede yaklaşık 6 ay kaldığını belirten Körpe, şöyle devam etti:

"Eşimin bana bağlılığını gören hastane personeli bize 'çifte kumrular' diye sesleniyordu. Eşim gerçekten çok fedakar. Umutsuzluğa kapıldığım anlarda bile beni hiç yalnız bırakmadı. Her zaman moralimi yüksek tuttu. Bugünlere gelebildiysem bunu eşime borçluyum. Moralinin bozuk olduğu zamanları bile bana yansıtmadı. Yatağa bağlı kaldığım zamanlarda bana bebek gibi baktı. Bundan çok rahatsız olurdum, sıkılırdım. Tek hayalim 'Bir gün tek başıma acaba lavaboya gidebilir miyim?' düşüncesiydi. Allah'ıma şükürler olsun bugün ayaktayım. Eşime çok teşekkür ediyorum, onu çok seviyorum. Onsuz bir hayat düşünemem. Eşim başımın tacıdır. Allah onun acısını göstermesin."

- "HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM"

Sezen Körpe de eşine hiç surat asmadan, bıkmadan ve usanmadan baktığını kaydetti.

Evden az da olsa uzaklaştığında aklının hep eşinde kaldığını ifade eden Körpe, şöyle konuştu:

"Çok zor günler geçirdik. Aylarca hastanede kaldığında yanından hiç ayrılmadım. Anneme bile gitsem onu yalnız bırakmak istemiyorum. O benim her şeyim, dünyam. Eşim iş kazası geçirdiğinde bile aklına ilk ben gelmişim. O da beni çok seviyor. Canıyla uğraşırken öleceğini düşünerek sesimi duymak istemiş. Arayıp 'Bir kaza geçirdim, kan kaybından ölebilirim, hakkını helal et.' dedi. O anlarda bile beni düşünmüş. Onu telefonda teselli etmeye çalıştım. O an yaşadıklarımı hayatım boyunca unutamam. Allah'ıma bin kere şükür, şu anda ayağa kalktı. Her zaman yanında olacağım, eşimi çok seviyorum."