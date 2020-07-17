İş-Kur destekli kursa katılan 48 kadın, ahşaba şekil vererek aile bütçelerine katkı sunuyor

AA 17 Temmuz 2020 Cuma 16:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:10

Halk Eğitim Merkezi'nde İş-Kur destekli kursa katılan 48 kadın, ahşaptan helikopter, uçak, araba, kamyon ve çeşitli hayvan şekillerinden oyuncaklar ile hediyelik eşyalar üretiyor. Ürünler Tut Halk Eğitim Merkezinin açtığı internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin ceviz ve gürgen ağacından oyuncak, masa, sehpa gibi malzemeler ürettiğini belirtti.

İlçenin kadınlarının çalışkan olduğunu anlatan Uyar, "Ahşap oyuncaklar kanserojen olmadığı için tercih ediliyor. Kadınlar ürettikleri oyuncakları satıp aile bütçelerine katkı sunuyor. İnternet üzerinden de çevre illere satışını yapıyoruz. Ahşap oyuncaklarımız Türkiye'de rağbet görüyor. Kadınların üretimini sağlayarak aynı zamanda topluma kazandırıyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Gülseren Tokal da, "Birçok oyuncağı üretiyoruz. Bunun yanı sıra masa, tepsi, sehba ve hediyelik eşya da üretiyoruz. Hafta içi her gün kursa gelip ahşaba şekil veriyoruz. Ürettiğimiz oyuncakları internet üzerinden satışa sunup geliriyle aile bütçemize katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Hülya Baykara ise ahşaba şekil vererek çeşitli oyuncaklar ürettiklerini, kursu tüm kadınlara önerdiğini kaydetti.