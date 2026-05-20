İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6003
  • EURO
    52,8786
  • ALTIN
    6566.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İş yeri mezarı oldu! Bir anlık ihmal canına mal oldu
Yaşam

İş yeri mezarı oldu! Bir anlık ihmal canına mal oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir demir doğrama iş yerinde meydana gelen iş kazasında, asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
İş yeri mezarı oldu! Bir anlık ihmal canına mal oldu
ABONE OL

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir metal doğrama işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir (60), iş yerinin ikinci katında bulunan yük asansörüne yöneldi. Asansörün üçüncü katta olduğunu fark edemeyen Daşdemir, yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Yakınları tarafından bir süre haber alınamayan adam için iş yerinde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından Daşdemir, asansör boşluğunda kanlar içerisinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Daşdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daşdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.