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Yaşam

İş yerinin penceresinden düştü

Arnavutköy'de çalıştığı tekstil atölyesinde mola saatinde arkadaşlarıyla birlikte cam kenarında dinlenen genç kız, dengesini kaybedince 2'nci kattan yere düştü.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 08:58 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 08:58
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Olay, 1 Haziran günü Arnavutköy'de yaşandı. Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 16 yaşındaki E.K., iddiaya göre mola saatinde arkadaşları ile birlikte atölyenin sokağa açılan pencerelerinden birinin kenarına oturdu. E.K. isimli genç kız o sırada dengesini kaybederek sokağa düştü. Binanın 2'nci katındaki atölyeden yere düşen genç kızın yardımına çalışma arkadaşları koştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan E.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansa Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Belinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Genç kızın mola esnasında dengesini kaybederek düştüğü o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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