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İşçi bulamayan market sahibi çareyi patron aramakta buldu

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir market sahibi işçi bulamayınca çareyi patron aramakta buldu.

  • İHA
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde market işleten Coşkun Bayraktar, uzun zamandır işçi bulamadığı için ilginç bir yönteme başvurdu. Dükanın camına 'Eleman alınacak' ilanı yapıştıran Bayraktar, gelen vatandaşların patron düzeyindeki taleplerine kızdı. Dükkanın camındaki 'Eleman Alınacak' ilanı yerine 'İşyerimize patron alınacak' ilanı yapıştıran Bayraktar şimdilerde gelen başvurulara yetişemiyor.
 
Türkiye'nin farklı illerinden talep alan Bayraktar'ın market poşetlerindeki ilginçliği bile ön planı çıkıyor. İlçede süper marketlerle yarışan Bayraktar, müşterilerin pahalı fiyat tepkisine bir mesaj vermek için naylon poşetlerin üzerine "Kaliteli ve Pahalı Market" yazısını ekledi.
 
İş başvurusuna gelenlerin patron düzeyinde şartlar istediğini belirten Coşkun Bayraktar, bir mesaj vermek için bu ilanı cama yapıştırdığını söyledi. Bayraktar, "Markette eleman ihtiyacımız vardı. Bunun üzerine eleman alınacak ilanını cama yapıştırdık. Tabi gelenler oldu. En sonra gelen arkadaşımız patron seviyesinde bize şartlar sundu. Bende eleman alınacak ilanını değiştirerek işyerimize patron alınacak ilanını yapıştırdım. Çünkü elaman bulmakta çok zorlanıyoruz. Bununla beraber şartlar çok ağırlaştı. Bunu ben tepki olarak yazdım. Ben bunu yazdıktan sonra çok talep geldi" dedi.
 
MARKET POŞETİNDE "KALİTELİ VE PAHALI MARKET" YAZIYOR
 
 
Market sahibi olmasına rağmen eleman düzeyinde çalıştığını vurgulayan Bayraktar, "Ben sabah 06.30'da marketi açıyorum. Akşam 22.00'a kadar çalışıyorum. Eleman düzeyinde çalışıyorum. Poşetlerimizde kaliteli ve pahalı market yazıyor. Süper marketler Çaykara'da açıldıktan sonra bize gelen vatandaşlar orda şu fiyat burada bu fiyat demeye başladılar. Ben insanlara cevap vermekten yorulunca bir karar aldım. Poşetlerin üzerine 'Kaliteli ve Pahalı Market' yazsını ekleyerek vatandaşlara bir mesaj vermek istedim" şeklinde konuştu.
Kemal Güven isimli vatandaş ise iş yerinin camındaki ilanla ilgili olarak "Daha önce eleman alınacak yazısı bir süre burada durdu. Müracaat edenler oluyormuş ama gelenlerin müdür statüsünde talepleri oluyormuş. Bundan dolayı esnaf arkadaşımız tepki amaçlı bu yazıyı astı. Bence haklı" ifadelerini kullandı.
 

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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