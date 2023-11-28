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Yaşam

İşçileri kepçeyle ölümüne kovaladı! 2 işçi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle ölümüne kovaladı. O anlar kameraya yansırken, kavgada yaralanan 2 işçi hastanelik oldu.

IHA28 Kasım 2023 Salı 15:49 - Güncelleme:
İşçileri kepçeyle ölümüne kovaladı! 2 işçi yaralandı

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Edinilen bilgiye göre olay, Konak'taki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre şantiyedeki inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı. Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü.

Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

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