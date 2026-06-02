İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9336
  • EURO
    53,5431
  • ALTIN
    6692.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İşçileri taşıyan servisler çarpıştı! Sürücü aracını bırakıp kaçtı
Yaşam

İşçileri taşıyan servisler çarpıştı! Sürücü aracını bırakıp kaçtı

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu yabancı uyruklu 5 kadın işçi yaralandı. Öte yandan kaza sonrası sürücülerden biri, aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

AA2 Haziran 2026 Salı 09:29 - Güncelleme:
İşçileri taşıyan servisler çarpıştı! Sürücü aracını bırakıp kaçtı
ABONE OL

Kökez Mahallesi 5109 Sokak'ta Abut A. idaresindeki 27 AHF 686 plakalı minibüs ile Mustafa D. idaresindeki 63 AJP 310 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın etkisi ile sürüklenen 63 AJP 310 plakalı minibüs yol kenarında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada henüz kimlikleri tespit edilemeyen yabancı uyruklu 5 kadın tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası sürücülerden Abut A'nın aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.