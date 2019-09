İşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çiftçi Remzi Yaman, yol kenarında sattığı ürünlerin başında duramadığı zaman 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor. Yaman bu hareketi uzun zamandır yaptığını belirterek, 'Biz gelenek görenek bilen çiftçileriz. Haramı helali biliriz. Geri dönüşler oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da olabilir. İhtiyacı olup aldıysa helal olsun. Biz önce birbirimize güvenmeyi bilmeliyiz' dedi.