29 Mart 2020 Pazar 12:54 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 12:54

Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantina kurallarına uymayıp birçok defa dışarıda görüntülenmişti. Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıkması haberi sonrası Işıl Reçber'in koronavirüs tedbirlerine uymayıp eşi Rüştü Reçber'e bulaştırdığı konuşuluyor. Vatandaşlar bu haber sonrası, Işıl Reçber kimdir? Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber kaç yaşında? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Işıl Reçber hakkında merak edilenler...

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Işıl Reçber 43 yaşındadır. Aslen Gaziantepli olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarını Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Işık Reçber, eşi eski kaleci Rüştü Reçber ile Antalya'da tanıştı.

Dönemin Antalyaspor kalecisi Rüştü Reçber ile tanışan Işıl Reçber, moda konusunda kariyer yaptı. Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

Moda dünyasının tanıdık simalarından olan Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunmaktadır.

Eski Milli futbolcu Rüştü Reçber'in koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken bu gelişme efsane futbolcunun eşinin karantina kararına uymamasını akıllara getirdi. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 16 Mart'ta ABD'den döndükten sonra 14 gün karantinaya girmeyerek dışarıya çıkmıştı ve savunmasıyla da tepki çekmişti.

ABD'DEN DÖNDÜ DIŞARIYA ÇIKTI

Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'ye geldiği günlerde yetkililer yurt dışından Türkiye'ye dönen vatandaşların evlerinde 14 gün kişisel karantina uygulaması tavsiyesinde bulunmuştu. Fakat Işıl Reçber bu uyarıları dikkate almadı.

3 Mart günü ABD'ye giden Işıl Reçber, bu ülkede 13 gün kaldıktan sonra 16 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Amerika'dan Türkiye'ye dönen Işıl Reçber, evde karantinada olması gerekirken Etiler'deki güzellik merkezine gitmiş ve bir de sosyal medya hesabından güzellik merkezindeyken paylaşımlar yapmıştı.

"ALMAM GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYORUM"

Işıl Reçber, bu gelişmenin ardından 17 Mart'ta Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılarak "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum." sözleriyle kendisini savunmuştu.

Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek.. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli.'