24.12.2019 12:28 - Güncelleme: 24.12.2019 12:28

Işın Karaca kaç yaşında? Işın Karaca kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Işın Karaca öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti. Müzik onun hayatında hep vardı, ama hayatının seyrini tek bir gecede değiştirebileceğini kendisi bile tahmin etmemişti.Işın Karaca'nın hayatına dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

IŞIN KARACA KİMDİR?

7 Mart 1973 tarihinde Londra'da doğan Işın Karaca, ilk günden olmasa bile çocukluğundan bu yana şarkı söylüyor. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti. Müzik onun hayatında hep vardı, ama hayatının seyrini tek bir gecede değiştirebileceğini kendisi bile tahmin etmemişti.

Kıbrıs'ta restoran işleten annesinin yanına tatil amacıyla gittiğinde, şarkı söylemeyi çok sevdiğini bilen annesi onu sahneye davet etti. Işın, her zamanki gibi, eşsiz sesiyle harika şarkılar söyledi ve olanlar oldu. O gece başlayan tesadüfler, Işın'ın kısa bir süre içinde sahnelere çıkmasına kadar devam etti. Önceleri hobi olarak başlayan bu iş, bir anda onun yaşam tarzı haline geldi ve Işın, Kıbrıs'tan İstanbul'a yatay geçiş yapmaya karar verdi. Bugüne kadar çeşitli müzisyenlerle ve gruplarla çalışan Işın, pek çok albümde vokal yaptı, onlarca dublaj ve jingle çalışmasında yer aldı.

1999 yılında kurulan Panic Attack grubunda vokalistlik yapması, 1999 ve 2000 Eurovizyon Türkiye Finallerine katılması, 1999 Altın Güvercin Yarışması bütün dallarda birincilik kazanması, Işın'ın başarılı müzik kariyerinin ilk basamaklarını oluşturdu.

Işın Karaca, Kasım 2001'de "Anadilim Aşk", Haziran 2006'da "Başka 33/3", Mayıs 2009'da "Uyanış" ve Nisan 2010'da sevilen arabesk eserleri yorumladığı "Arabesque" isimli albümlerini yayımladı. En son yayımladığı "Arabesque II Geçmiş Bize Yakışıyor" albümü yine öne çıkan Arabesk şarkıların Işın Karaca yorumuyla, 2011 yılının Temmuz ayında müzik marketlerdeki yerini aldı.