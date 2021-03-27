İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi yeniden körfeze çekilecek

AA 27 Mart 2021 Cumartesi 14:00 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 14:00

İskenderun Liman Başkanlığından edinilen bilgiye göre, fırtına nedeniyle 25 Mart'ta Payas sahiline sürüklenen "Aqua Hercules" adlı gemiyi kurtarma çalışmalarına hava şartlarının normale dönmesiyle başlanacak.

Geminin alt kısmında dalgıçlar tarafından yapılacak inceleme çalışmaları sonrasında, herhangi bir soruna rastlanmazsa 193 metre uzunluğundaki 33 bin grostonluk "Aqua Hercules", körfezde güvenli bir noktaya çekilecek.

İskenderun Limanı'na ilk seferini 2012'de yapan, 10 Temmuz 2013'te Mısır'ın Port Said Limanı'ndan kente gelen 185 tır, 320 yolcu ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesine sahip gemi, şirketin alacaklıları tarafından bağlatılmıştı. Gemi, 25 Mart'ta fırtına nedeniyle Payas sahilinde karaya oturmuştu.