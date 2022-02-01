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Yaşam

İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sonrası caddeler çamura bulandı

Arnavutköy'de İSKİ'nin sualtı kanalizasyon çalışması nedeniyle yaptığı kazı çalışmasının ardından yolun adeta çamur havuzuna dönüşmesi vatandaşların çilesi haline geldi. Vatandaşların yürümekte zorlandığı cadde drone ile havadan görüntülendi.

İHA1 Şubat 2022 Salı 09:17 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 09:17
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Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Hacımaşlı Caddesi üzerinde İSKİ su altı kanalizasyon çalışması için kazı yaptı. Yapılan kazı çalışmasının ardından cadde adeta kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların çamur içinden yürüdüğü araçların geçişte zorlandığı cadde drone ile havadan görüntülendi. Caddede yapılan çalışma sonrasında bozulan yol nedeni ile İETT araçlarının da caddeyi kullanmadığı öğrenildi. Mahallede yaşayan İbrahim Özkan, "Burada evler var çoluk çocuk geçemiyor yapacağız diyorlar. Ama galiba bir şirkete vermişler onlarda bırakmış. Rezalet durumda burası bu üst taraf mahalle insanlar geçemiyor. Hadi biz çalışanız çizme ile geçiyoruz, ama çoluk çocuğu ile aracı ile geçen var kimse geçemiyor buradan su kanalı geçmiş galiba" dedi.

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