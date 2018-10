İŞKUR iş ilanları 31 Ekim memur alımları başvuru işlemi İŞKUR iş ilanı personel alımları başvuru şartları

İŞKUR iş ilanları personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları memur alımları başvuru şartları neler? İŞKUR kullanıcı kaydı ve girişi nasıl yapılacak? İŞKUR giriş ekranına nereden ulaşılır? İŞKUR TYP nedir iş başvuruları nasıl yapılır? soruların yanıtları 31 Ekim İŞKUR giriş ekranı iş ilanı başvurusu ve tüm detayları star.com.tr'de. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlar dahilinde toplamda 2500 kişiyi yaşan bir memur personel alımı gerçekleştirilecek. Yürütülen memur alımlarına dair tüm detaylara ve başvuru bilgilerine haberimizden erişim sağlayabilirsiniz. İŞKUR İş İlanları sayfası üzerinden 3 farklı kadroda personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlara dair detaylar ve adaylardan aranan genel başvuru koşullarını bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İŞKUR istihdam programları, annelere teşvikler, iş arayanlara teşvikler, iş arama destekleri gibi çok sayıda hizmetinin yanı sıra, özel sektör ve kamudaki iş ilanlarını da yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan çok sayıda ilana ve detaylarına aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar belirli aralıklarla güncelleniyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarını bu haberimizde derledik.

31 Ekim tarihi itibariyle güncellenen personel alım ilanları arasında çok 3 farklı kadroda personel alımı yapılacağı açıklandı. Söz konusu alım ilanlarına dair detaylar şu şekilde,



Danışma memuru, genel büro memuru ve engelli büro memuru personel kadrolarına alımlar



İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlar dahilinde, çok sayıda memurluk pozisyonu için alımlar yürütülüyor. Bu alımlar özel sektördeki ve kamudaki farklı kurum veya kuruluşlar ile benzerlik gösteren başvuru şartlarını barındırıyor. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru bağlantısını takip ederek istenen şartlara ve genel koşullara göz atabilirler. Çok sayıda işletme ve kurum için alımlar yapıldığından ortak nitelikleri özetlememiz yeterli olacaktır.





T.C vatandaşı olmak



Kamu haklarından mahrum olmamak



Mesleki bilgi sahibi olmak

İlanın yayımlandığı şehirde ikamet ediyor olmak



İlgili eğitim şartlarını barındırmak



Askerliğini yapmış veya en az iki yıl süreyle tecil ettirmiş olmak



İlgili mesleği icra etmek için sağlık sorunu bulunmamak şeklinde özetlenebilmektedir.

İlanlara göz atmak için TIKLAYINIZ



Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?



İlgili ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, hem online olarak hem de İŞKUR il veya ilçe müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Yukarıda belirtilen ortak niteliklerin dışındaki tüm ilan detaylarına göz atılması gerekmektedir. İlgili şartları barındırmayan adayların başvuruları kabul edilmemekte, değerlendirme sürecine tabi tutulmamaktadır.

İŞKUR ÜZERİNDEN 3 FARKLI KADRODA PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLANDI



Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarında lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuruda bulunabilecekleri personel alım ilanları yer aldı.



Bu alım ilanları İdari İşler Memuru, Yurt Yönetim Memuru ve Sağlık Memuru kadrolarına yapılacak. İlanlara göre alımların büyük bir çoğunluğu özel sektör firmalarınca yayımlanıyor. Ayrıca adayların dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise bu alım ilanları tek bir kurum yada firma tarafından yayımlanan ilanlar olmayıp bu kadro için çeşitli şehirlerde yayımlanan ilanların tamamıdır.



BAŞVURU KOŞULLARI



İŞKUR aracılığıyla ilana çıkan firmalar yayımladıkları alım ilanlarında adaylardan genel ve özel başvuru koşulları talep etmekteler. Bu başvuru koşulları alım yapılacak kadro ve alım yapacak kuruma göre değişmekte.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, alım yapılacağı pozisyon için belirlenen eğitim şartını sağlamak, varsa deneyim, sertifika ve belge şartlarını sağlamak, görevini düzenli yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak, kurum tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya muaf tutulmak. Varsa KPSS puan şartını sağlamak.



İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?



İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını iki farklı şekilde yapabilirler. İlanlara başvurular için adaylar başvurularını internet üzerinden elektronik olarak yada ilanı yayımlayan kuruma şahsen yapabilirler. Kaynak:kamupersoneli.net

İŞKUR girişi ile sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını gerçekleştiriyor. Açık pozisyonlara iş başvurusu, başvuru takibi ve sonuçlar hakkında detayları öğrenebilecekleri İŞKUR giriş ekranına, kurumun internet sitesi üzerinden kolayca erişim sağlanabiliyor.

İŞKUR TYP NEDİR?



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?



İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,



Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),



TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak





KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?



Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri



TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?



Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları



TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?



TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.



TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?



TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.



KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?



İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.



Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?



TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.



Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.







TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?



Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.



Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.



Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.

GİRİŞ NASIL YAPILIR?



İnternet üzerinden işlem yapabilmek için "kullanıcı kaydı" oluşturmalısınız. Kullanıcı kaydı, sistem üyeliği anlamına gelmektedir ve sizin internet üzerinden, kendi adınıza işlem yapabilmenizi sağlayacaktır.



Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.



Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesindeki internet şubesinden "iş arayan girişi" bağlantısına tıkladıktan sonra, T.C. Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilir.



Ana sayfada "açık iş ilanları" bağlantısı veya sağda "genel bilgiler" altındaki "açık iş durumu" bağlantısı tıklanarak açık işlerin listelendiği sayfaya ulaşılır. Bu sayfada, mevcut açık işler, belli kriterler girilerek sorgulanabilir.



KULLANICI KAYDI NASIL YAPILIR?



Kullanıcı kaydınızı, ana sayfamızdaki iş arayan için olan "üye ol" bağlantısına tıklayarak veya sağdaki "kısayollar" bölümünden "sistem / iş arayan üyeliği" bağlantısına tıklayarak oluşturulabilir.



Üyelik sırasında, T. C. Kimlik numaranızı bilmiyorsanız, nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğü'nün sitesinden (üyelik ekranındaki bağlantıyı takip ederek) bulabilirsiniz. Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri kimlik paylaşım sistemi'inde doğrulanacaktır. Cep telefonu, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi ve belirlediğiniz şifreyi girerek kullanıcı kaydınızı tamamlamış olursunuz ve sisteme giriş yapabilirsiniz.



ONAY KODUNU DOĞRULAMAYI UNUTMAYIN



Öncelikle kaydınızı yaparken tercih etmiş olduğunuz e-mail adresi veya cep telefonu numaranızın doğruluğundan emin olmalısınız. Bu bilgilerin doğru olduğundan emin iseniz en yakın işkur birimi ile şahsen veya telefonla bağlantı kurarak onay numaranızı alabilir ve "hesap etkinleştirme" işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



KAYIT DÜZENLEME İLE BİLGİLERİNİZİ DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ



Anasayfanın sağ üst köşesindeki iş arayan girişine tıklandıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek sisteme giriş yapılır.



"online işlemler-istihdam-başvuru/kayıt düzenleme" menü adımına tıklanır. Burada girmeniz beklenen bilgiler genel olarak özgeçmişinizi ve iş tercihlerinizi içermektedir. Sizden girmeniz beklenen bilgiler, kendinizi işverene tanıtmak için girilmesi gereken zorunlu ve isteğe bağlı bilgilerden oluşmaktadır.



Bulunulan sayfadaki bilgi girişi tamamlandıktan sonra, bir sonraki sayfaya "ileri" bağlantısı kullanılarak devam edilir.



Öğrenim bilgilerinizi ve meslek bilgilerinizi girmeniz zorunludur. Birden fazla girilebilen bilgilerinizi girerken "ekle" komutunu kullanarak, her bir bilgiyi tek tek eklemeniz gerekmektedir. Örneğin: okul bilginizi girerken, bitirmiş olduğunuz her bir okulun (ilk, orta, ünirversite, v.b) öğrenim seviyesi, adı, bölümü, başlama ve bitirme yıllarını girdikten sonra, "ekle" komutunu kullanarak kayıt bilgilerinize ekleyebilirsiniz. "ekle" komutunu kullanmadığınız takdirde, girmiş olduğunuz bilgiler kaydedilmeyecektir.



Eğer daha önce kpss sınavına girmiş iseniz, sınav sonuçlarınız otomatik olarak sistem tarafından yüklenecektir.



"ileri" bağlantısını kullanarak en son sayfaya geldiğinizde (en son sayfanın adı "işlem sonu"dur), "kaydet" komutunu kullanarak, girmiş olduğunuz bütün bilgiler kaydedilir.



Böylece iş arayan kaydınız tamamlanmış olur. Böylece, artık, "online işlemler à istihdam à açık iş ilanları" menü adımından açık işleri listeleyip başvuru yapabilir ya da "online işlemler à istihdam à bana uygun işler" adımından size uygun olan açık işlere başvurabilirsiniz.



KENDİ CV'NİZİ DE YÜKLEYEBİLİRSİNİZ



Microsoft word veya pdf formatında hazırlamış olduğunuz özgeçmişlerinizi, "online işlemler à istihdam à başvuru/kayıt düzenleme" menü adımındaki "özgeçmiş ekleme (cv)" sekmesinden sisteme yükleyebilirsiniz.



Jpg veya gıf formatındaki fotoğrafınızı ise; "online işlemler à istihdam à başvuru/kayıt düzenleme" menü adımındaki "fotoğraf yükleme" sekmesinden sisteme yükleyebilirsiniz.