İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı (2019 İŞKUR iş ilanları)

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İŞKUR TYP personel Şubat ayı KPSS’li KPSS’siz memur alımları araştırılmaya devam ediyor. İŞKUR TYP iş ilanlarına göre yeni personel alımı yapılacak. Başvurular 1 Şubat 2019 tarihinde sona ereceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de başvuruların gerçekleştiği İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

İzmir’de İŞKUR TYP personeller için işe başlama tarihi 11 Şubat 2019 bitiş tarihi 09 Ağustos 2019 olup başvurular 21 Ocak 2019 tarihinde başlamış 25 Ocak 2019 tarihinde son buldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında farklı illerde çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek için işçi alımı yapacak. Söz konusu alımlar için, İŞKUR TYP başvuru sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

İŞKUR aracılığı ile alınan TYP başvuruları hakkında detaylar vatandaşlarca araştırılıyor. Çevre temizliği, park düzenlemesi, kamusal altyapının yenilenmesi gibi alanlarda gerçekleşecek TYP alımlarında istihdam edilecek vatandaşlar, en fazla 9 ay çalıştırılacak ve 3 aylık bekleme süresinin ardından yeniden iş başvuru yapabilecek.

TYP kapsamındaki personel alımları Tokat, Gaziantep, Adana, Bingöl, Kayseri, Diyarbakır ve Kırşehir illerine ve bu illerin ilçelerindeki ihtiyaç olan, çevre temizliği, park düzenlemesi ve kamusal altyapının yenilenmesi gibi alanlarda yapılacak.

Söz konusu alımlar için işe başlama tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. TYP başvuruları için son tarih ise 1 Şubat 2019 olarak belirlendi.

TYP KATILIM ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak - 18 yaşını tamamlamış olmak - Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak - Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) - TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak...

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.

KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.

Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.

İŞKUR TYP NEDİR?



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?



İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,



Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),



TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak





KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?



Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri



TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?



Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları



TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?



TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.



TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?



TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.



KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?



İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.



Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?



TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.



Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.







TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?



Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.



Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.



Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.

GİRİŞ NASIL YAPILIR?



İnternet üzerinden işlem yapabilmek için "kullanıcı kaydı" oluşturmalısınız. Kullanıcı kaydı, sistem üyeliği anlamına gelmektedir ve sizin internet üzerinden, kendi adınıza işlem yapabilmenizi sağlayacaktır.



Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.



Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesindeki internet şubesinden "iş arayan girişi" bağlantısına tıkladıktan sonra, T.C. Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilir.



Ana sayfada "açık iş ilanları" bağlantısı veya sağda "genel bilgiler" altındaki "açık iş durumu" bağlantısı tıklanarak açık işlerin listelendiği sayfaya ulaşılır. Bu sayfada, mevcut açık işler, belli kriterler girilerek sorgulanabilir.



KULLANICI KAYDI NASIL YAPILIR?



Kullanıcı kaydınızı, ana sayfamızdaki iş arayan için olan "üye ol" bağlantısına tıklayarak veya sağdaki "kısayollar" bölümünden "sistem / iş arayan üyeliği" bağlantısına tıklayarak oluşturulabilir.



Üyelik sırasında, T. C. Kimlik numaranızı bilmiyorsanız, nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğü'nün sitesinden (üyelik ekranındaki bağlantıyı takip ederek) bulabilirsiniz. Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri kimlik paylaşım sistemi'inde doğrulanacaktır. Cep telefonu, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi ve belirlediğiniz şifreyi girerek kullanıcı kaydınızı tamamlamış olursunuz ve sisteme giriş yapabilirsiniz.



ONAY KODUNU DOĞRULAMAYI UNUTMAYIN



Öncelikle kaydınızı yaparken tercih etmiş olduğunuz e-mail adresi veya cep telefonu numaranızın doğruluğundan emin olmalısınız. Bu bilgilerin doğru olduğundan emin iseniz en yakın işkur birimi ile şahsen veya telefonla bağlantı kurarak onay numaranızı alabilir ve "hesap etkinleştirme" işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



KAYIT DÜZENLEME İLE BİLGİLERİNİZİ DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ



Anasayfanın sağ üst köşesindeki iş arayan girişine tıklandıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek sisteme giriş yapılır.



"online işlemler-istihdam-başvuru/kayıt düzenleme" menü adımına tıklanır. Burada girmeniz beklenen bilgiler genel olarak özgeçmişinizi ve iş tercihlerinizi içermektedir. Sizden girmeniz beklenen bilgiler, kendinizi işverene tanıtmak için girilmesi gereken zorunlu ve isteğe bağlı bilgilerden oluşmaktadır.



Bulunulan sayfadaki bilgi girişi tamamlandıktan sonra, bir sonraki sayfaya "ileri" bağlantısı kullanılarak devam edilir.



Öğrenim bilgilerinizi ve meslek bilgilerinizi girmeniz zorunludur. Birden fazla girilebilen bilgilerinizi girerken "ekle" komutunu kullanarak, her bir bilgiyi tek tek eklemeniz gerekmektedir. Örneğin: okul bilginizi girerken, bitirmiş olduğunuz her bir okulun (ilk, orta, ünirversite, v.b) öğrenim seviyesi, adı, bölümü, başlama ve bitirme yıllarını girdikten sonra, "ekle" komutunu kullanarak kayıt bilgilerinize ekleyebilirsiniz. "ekle" komutunu kullanmadığınız takdirde, girmiş olduğunuz bilgiler kaydedilmeyecektir.



Eğer daha önce kpss sınavına girmiş iseniz, sınav sonuçlarınız otomatik olarak sistem tarafından yüklenecektir.



"ileri" bağlantısını kullanarak en son sayfaya geldiğinizde (en son sayfanın adı "işlem sonu"dur), "kaydet" komutunu kullanarak, girmiş olduğunuz bütün bilgiler kaydedilir.



Böylece iş arayan kaydınız tamamlanmış olur. Böylece, artık, "online işlemler à istihdam à açık iş ilanları" menü adımından açık işleri listeleyip başvuru yapabilir ya da "online işlemler à istihdam à bana uygun işler" adımından size uygun olan açık işlere başvurabilirsiniz.



KENDİ CV'NİZİ DE YÜKLEYEBİLİRSİNİZ



Microsoft word veya pdf formatında hazırlamış olduğunuz özgeçmişlerinizi, "online işlemler à istihdam à başvuru/kayıt düzenleme" menü adımındaki "özgeçmiş ekleme (cv)" sekmesinden sisteme yükleyebilirsiniz.



Jpg veya gıf formatındaki fotoğrafınızı ise; "online işlemler à istihdam à başvuru/kayıt düzenleme" menü adımındaki "fotoğraf yükleme" sekmesinden sisteme yükleyebilirsiniz.