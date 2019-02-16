İŞKUR TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR TYP iş ilanları aracılığıyla bir çok ilan için personel alımı gerçekleştiriyor! İşsizliğin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? TYP başvuru şartları neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. İş arayan yüz binlerce vatandaşa iş imkanı sağlayan Toplum Yararına Program (TYP) İŞKUR'un resmi sayfasında birçok iş alanı bulunuyor.



İŞKUR'da çok sayıda boş pozisyon için iş ilanı yer alıyor. Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak bir çok açık iş ilanı bulunmakta.

İŞKUR İLE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.









NASIL BAŞVURU YAPILIR?



İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.



Toplum Yararına Program (TYP) nedir, ne demektir?



Toplum Yararına Program yani bilinen kısa adı ile TYP, İŞKUR programlarından bir tanesidir. Bu program ile eğitim almamış, herhangi bir uzmanlık alanı bulunmayan kişilerin geçici süreli işlerde çalışmalarını sağlamaktır. Toplum Yararına Programdan faydalanmak isteyen kişilerin ister İnternet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden, isterlerse de İŞKUR müdürlüklerinden sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Ancak TYP programlarına belirli kişiler başvuru yapabilmektedir. Bu başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak,



Toplum Yararına Programa başvuru yapan kişiler arasından işe alınacak olanlar noter kurası ile ve liste yöntemi ile seçilmektedirler. TYP ile işe yerleştirildiğinizde bu iş en fazla 9 ay süre devam etmektedir. Akabinde 3 ay daha bekleyerek, tekrardan bir Toplum Yararına Programa başvuru yapabilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesinde Toplum Yararına Programlara yani İŞKUR bünyesinde hali hazırda başvuru yapılabilinecek TYP programlarına ulaşabilir ve bunlara başvuru yapabilirsiniz.



Toplum Yararına Program Başvurusu



Burada vatandaşların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de bu açılmış olan sayfada yer alan TYP numarasıdır. TYP numarası kısmına ne yazılmalıdır, TYP numarası nasıl ve nereden alınır gibi sorular bu ilanlara başvuru yapmak isteyen kişilerce merak edilmektedir.





Belirtmiş olduğumuz İŞKUR açık iş pozisyonları sayfasında belirtilen TYP numarası ilana ait numarayı temsil etmektedir. Yani örnek olarak İstanbul ilimizde TYP kapsamında bir ilan yayınlandı. Bu ilana ait bir numara verilmektedir. Doğrudan bu bilgiyi doldurmadan aradığınız ili azarak “ARA” butonuna bastığınızda hali hazırda açık iş pozisyonları görülmektedir. Fakat elinizde ilana ait numara var ise de TYP numarası kısmını doldurarak bu ilana ulaşabilmeniz mümkündür.



Bu yazımızda Toplum Yararına Program yani TYP hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.