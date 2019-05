İslam konusunda uzun bir yolum var TÜRKİYE’DE İslam diniyle tanışan Amerikalı şarkıcı Della Miles, bütün güzel şeyler gibi İslamiyet’in etrafını çevirdiğini belirterek “Şu an benim için her şey yeni. İslam konusunda kendimi bir bebek gibi hissediyorum. Çünkü her gün öğrenecek bir şeyler ve yürüyecek uzun bir yolum var” dedi.