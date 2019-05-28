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İslam konusunda uzun bir yolum var

TÜRKİYE’DE İslam diniyle tanışan Amerikalı şarkıcı Della Miles, bütün güzel şeyler gibi İslamiyet’in etrafını çevirdiğini belirterek “Şu an benim için her şey yeni. İslam konusunda kendimi bir bebek gibi hissediyorum. Çünkü her gün öğrenecek bir şeyler ve yürüyecek uzun bir yolum var” dedi.

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Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston’ın vokalistliğini de yapan Miles, bugüne kadar birçok ülkeyi gezdiğini, fakat en beğendiği yerin Türkiye olduğunu dile getirdi. 

GELENEKLERİ KORUYUN

“Güzel bir ülkeniz olduğu için çok şanslısınız” diyen Miles “Ben bir siyasetçi değilim. Birbirinize sımsıkı sarılın. Kendinizi ve geleneklerinizi koruyun. Avrupa’da ya da Türkiye’de, nerede olursam olayım, geleneklerimi kaybetmedim, koruyorum. Sadece diyorum ki birbirinizi sımsıkı tutun ve sevin” diye konuştu. Miles, İslamiyet ile ilgili birçok şeyi Türkiye’de öğrendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Bütün güzel şeylerde olduğu gibi İslamiyet etrafımı çevirdi. Dünyanın neresinde olursanız olun, çok sayıda muhteşem şey yaşadığınızda onu yapmanız gerektiğine inanırsınız. Benim yaptığım da buydu. Müslümanlık deneyimini burada çok güçlü buldum. Neden başka bir yere gideyim ki?”   

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