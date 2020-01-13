İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8586
  • EURO
    6,5235
  • ALTIN
    291.999
  • BIST100
    120422
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş
Yaşam

İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün borçlusunu evinin bahçesinde tabancayla öldürüp intihar eden zanlının, cinayetten önce de iki kardeşi çağırdığı iş yerinde öldürdüğü ortaya çıktı, kardeşlerin cesetleri sabah çalışanlar tarafından bulundu. Polis cinayet işleyip intihar eden kişinin iş yerinde inceleme yaptı.

AA13.01.2020  11:47 - Güncelleme: 13.01.2020  11:47

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hüseyin Arslan'ın (54) Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine giden çalışanlar, iş yeri sahibinin odasında iki kişiyi silahla öldürülmüş halde buldu.

Cesetlerin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi.

Savcılığın incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, dünkü cinayetin ardından intihar eden Hüseyin Arslan'ın kardeşi H. Arslan'ı gözaltına aldı.

Hüseyin Arslan'ın, iş yerine çağırdığı iki kardeşle alacak meselesinden tartıştığı, Veli ve Mustafa Akpınar'ı öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Zanlının cinayetten sonra borçlusu Ramazan Küçük'ü (53) de evinin bahçesinde öldürüp intihar ettiği belirtildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi'nde dün akşam Hüseyin Arslan, Ramazan Küçük'ü evinin bahçesinde tabancayla öldürmüş, olay yerine 3 kilometre mesafede aynı silahla intihar etmişti.

Başkan Erdoğan, Gülsüm Genç'le görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan elini sıkmadı
Yeni Sultan elini sıkmadı

Yeni Sultan elini sıkmadı

Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu
Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

Fark edince anında sildiler
Fark edince anında sildiler

Fark edince anında sildiler

Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir
Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir

Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.